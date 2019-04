Стихийное бедствие в Иране: из-за наводнения пострадали более 500 человек

Наводнения в Иране привели к катастрофическим последствиям: в западном регионе Луристан затоплены обширные территории, здания и фермы, прервано транспортное сообщение между 620 населенными пунктами.

В результате стихийного бедствия погибли 57 человек, еще 478 — травмированы. В стране продолжается эвакуация жителей из западных регионов, сообщает TV7.

Из-за сильных ливней разрушены 350 мостов и водоканалов. Сильные наводнения нанесли существенный вред инфраструктуре городов и населенных пунктов, особенно тем, что находятся в долинах рек Дез и Карху.

Согласно данным синоптиков, в ближайшее время осадки не прекратятся, а еще больше усилятся. Это грозит наводнением провинции Хузестан, которая расположена рядом с пострадавшим от бедствия регионом Луристан.

Conversation between child and mother while watching floods engulf homes in Lorestan, #Iran.

- Mom, mom, mom, mom, mom…

- Yes?

- Which one is our house?

- I don’t know if its under water. It’s one of the homes in the middle.#IranFloodspic.twitter.com/GT8hEx0EOU