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Стихийное бедствие в Иране. Фото: www.alaraby.co.uk

Стихийное бедствие в Иране: из-за наводнения пострадали более 500 человек

3 апр 2019, 09:51
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Наводнения в Иране привели к катастрофическим последствиям: в западном регионе Луристан затоплены обширные территории, здания и фермы, прервано транспортное сообщение между 620 населенными пунктами.

В результате стихийного бедствия погибли 57 человек, еще 478 — травмированы. В стране продолжается эвакуация жителей из западных регионов, сообщает TV7.

Из-за сильных ливней разрушены 350 мостов и водоканалов. Сильные наводнения нанесли существенный вред инфраструктуре городов и населенных пунктов, особенно тем, что находятся в долинах рек Дез и Карху.

Согласно данным синоптиков, в ближайшее время осадки не прекратятся, а еще больше усилятся. Это грозит наводнением провинции Хузестан, которая расположена рядом с пострадавшим от бедствия регионом Луристан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в марте в Африке бушевал мощный ураган «Идай», в результате которого пострадали жители двух стран Мозамбика и Зимбабве.


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