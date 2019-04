Повені в Ірані призвели до жахливих наслідків: у західному регіоні Лурістан затоплено великі території, будівлі та ферми, перервано транспортне сполучення між 620 населеними пунктами.

Внаслідок стихійного лиха загинуло 57 осіб, ще 478 — травмовано. У країні триває термінова евакуація мешканців із західних регіонів, повідомляє TV7.

Через сильні зливи зруйновано 350 мостів та водоканалів. Сильні повені завдали істотної шкоди інфраструктурі міст та населених пунктів, особливо тім, що знаходяться у долинах річок Дез і Карху.

Згідно з даними синоптиків, найближчим часом опади не припиняться, а ще посиляться. Це загрожує повінню провінції Хузестані, яка розташована поруч із постраждалим від лиха регіоном Лурістан.

Conversation between child and mother while watching floods engulf homes in Lorestan, #Iran.

- Mom, mom, mom, mom, mom…

- Yes?

- Which one is our house?

- I don’t know if its under water. It’s one of the homes in the middle.#IranFloodspic.twitter.com/GT8hEx0EOU