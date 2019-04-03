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Стихійне лихо в Ірані: через повені постраждало понад 500 осіб. Фото: www.alaraby.co.uk

Стихійне лихо в Ірані: через повені постраждало понад 500 осіб (ВІДЕО)

3 кві 2019, 09:51
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Повені в Ірані призвели до жахливих наслідків: у західному регіоні Лурістан затоплено великі території, будівлі та ферми, перервано транспортне сполучення між 620 населеними пунктами.

Внаслідок стихійного лиха загинуло 57 осіб, ще 478 — травмовано. У країні триває термінова евакуація мешканців із західних регіонів, повідомляє TV7.

Через сильні зливи зруйновано 350 мостів та водоканалів. Сильні повені завдали істотної шкоди інфраструктурі міст та населених пунктів, особливо тім, що знаходяться у долинах річок Дез і Карху.

Згідно з даними синоптиків, найближчим часом опади не припиняться, а ще посиляться. Це загрожує повінню провінції Хузестані, яка розташована поруч із постраждалим від лиха регіоном Лурістан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в березні в Африці вирував потужний ураган «Ідай», внаслідок якого постраждали жителі двох країн Мозамбіку і Зімбабве.


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