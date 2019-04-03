Стихійне лихо в Ірані: через повені постраждало понад 500 осіб. Фото: www.alaraby.co.uk

https://racurs.ua/ua/n120272-styhiyne-lyho-v-irani-cherez-poveni-postrajdalo-ponad-500-osib-video.html

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Повені в Ірані призвели до жахливих наслідків: у західному регіоні Лурістан затоплено великі території, будівлі та ферми, перервано транспортне сполучення між 620 населеними пунктами.

Внаслідок стихійного лиха загинуло 57 осіб, ще 478 — травмовано. У країні триває термінова евакуація мешканців із західних регіонів, повідомляє TV7.

Через сильні зливи зруйновано 350 мостів та водоканалів. Сильні повені завдали істотної шкоди інфраструктурі міст та населених пунктів, особливо тім, що знаходяться у долинах річок Дез і Карху.

Згідно з даними синоптиків, найближчим часом опади не припиняться, а ще посиляться. Це загрожує повінню провінції Хузестані, яка розташована поруч із постраждалим від лиха регіоном Лурістан.

Conversation between child and mother while watching floods engulf homes in Lorestan, #Iran.

- Mom, mom, mom, mom, mom…

- Yes?

- Which one is our house?

- I don’t know if its under water. It’s one of the homes in the middle.#IranFloodspic.twitter.com/GT8hEx0EOU — Adena Nima (@AdenaNima) 2 апреля 2019 г.

New video from #Shiraz s flood today

60 people have died 120 cars damaged

The Iranian Government «in 8 govern-orates we made Instance Unaccustomed

1 million people are in dangerous tonight.#IRANFLOOD#iranfloods#ایران_تسلیت#ایرانpic.twitter.com/W0YEHbvFHa — Hana Çomanî (@HanaComani) 25 марта 2019 г.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в березні в Африці вирував потужний ураган «Ідай», внаслідок якого постраждали жителі двох країн Мозамбіку і Зімбабве.