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Стихійне лихо в Ірані: через повені постраждало понад 500 осіб. Фото: www.alaraby.co.uk
Стихійне лихо в Ірані: через повені постраждало понад 500 осіб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120272-styhiyne-lyho-v-irani-cherez-poveni-postrajdalo-ponad-500-osib-video.htmlРакурс
Повені в Ірані призвели до жахливих наслідків: у західному регіоні Лурістан затоплено великі території, будівлі та ферми, перервано транспортне сполучення між 620 населеними пунктами.
Внаслідок стихійного лиха загинуло 57 осіб, ще 478 — травмовано. У країні триває термінова евакуація мешканців із західних регіонів, повідомляє TV7.
Через сильні зливи зруйновано 350 мостів та водоканалів. Сильні повені завдали істотної шкоди інфраструктурі міст та населених пунктів, особливо тім, що знаходяться у долинах річок Дез і Карху.
Згідно з даними синоптиків, найближчим часом опади не припиняться, а ще посиляться. Це загрожує повінню провінції Хузестані, яка розташована поруч із постраждалим від лиха регіоном Лурістан.
Conversation between child and mother while watching floods engulf homes in Lorestan, #Iran.— Adena Nima (@AdenaNima) 2 апреля 2019 г.
- Mom, mom, mom, mom, mom…
- Yes?
- Which one is our house?
- I don’t know if its under water. It’s one of the homes in the middle.#IranFloodspic.twitter.com/GT8hEx0EOU
New video from #Shiraz s flood today
60 people have died 120 cars damaged
The Iranian Government «in 8 govern-orates we made Instance Unaccustomed
1 million people are in dangerous tonight.#IRANFLOOD#iranfloods#ایران_تسلیت#ایرانpic.twitter.com/W0YEHbvFHa
— Hana Çomanî (@HanaComani) 25 марта 2019 г.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в березні в Африці вирував потужний ураган «Ідай», внаслідок якого постраждали жителі двох країн Мозамбіку і Зімбабве.
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