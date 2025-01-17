Іран і росія уклали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство»

https://racurs.ua/ua/n203218-iran-i-rosiya-uklaly-dogovir-pro-vseosyajne-strategichne-partnerstvo.html

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Іран і росія уклали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство».

Договір підписували владімір путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан у Москві. У рф вже є такий договір із Північною Кореєю — його уклали торік.

Договір між Москвою та Тегераном стосується, зокрема, співпраці «у сфері оборони та безпеки». У Тегерані запевняють, що це не воєнний альянс.

Очільник МЗС рф Лавров заявив, що договір з Іраном, «як і договір з КНДР», «не спрямований проти будь-якої країни» і «націлений на те, щоб зміцнювати спроможності і росії, і Ірану (…) забезпечувати надійну обороноздатність».

Його колега з Ірану написав, що договір є «кроком на шляху до створення більш справедливого та збалансованого світу».

Досі влада Ірану офіційно співучасті у війні росії проти України не визнавала.