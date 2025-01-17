США таємно вклали півтора мільярда доларів у виробництво дронів в Україні

https://racurs.ua/ua/n203217-ssha-taiemno-vklaly-1-5-mlrd-dol-u-vyrobnyctvo-droniv-v-ukrayini.html

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16 січня адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила останню частину документів про надану Україні військову допомогу — вони стосуються секретної програми підтримки виробництва безпілотників.

З матеріалів The New York Times випливає, що, крім технічної підтримки, Сполучені Штати витратили не менше 1,5 мільярда доларів на допомогу українським підприємствам, які виробляють військові БПЛА.

США виділяли гроші як на підтримку виробників дронів, так і на закупівлю деталей для безпілотників. Крім того, США відправили до України співробітників американської розвідки, які допомагали українським військовим у розробці програми виробництва БПЛА.

Завдяки підтримці США Україна змогла розпочати виробництво дронів нового покоління на своїй території і згодом розширити його, заявили американські чиновники. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що це справило «реальний стратегічний вплив» на перебіг російсько-української війни. За його словами, безпілотники «стали відігравати все більш важливу роль» у війні і, ймовірно, будуть одним із головних видів озброєння у майбутніх боях.

Салліван підкреслив, що Україна вперше почала використовувати безпілотники під час першого контрнаступу восени 2022 року. Після менш успішного контрнаступу ЗСУ у 2023 році, за його словами, американські чиновники вирішили наростити підтримку українських виробників дронів. Салліван додав, що російська армія 2023-го змогла стримати наступ українських військових, зокрема, завдяки використанню дронів.

Наприкінці 2022-го — на початку 2023 року в російсько-українській війні відбулася «революція дронів»: практично у кожному підрозділі обох армій з’явилися комерційні розвідувальні безпілотники. У 2023 році ЗСУ, а потім і ЗС рф отримали тисячі дронів-камікадзе. Наприкінці того ж року президент України Володимир Зеленський говорив, що за 2024 рік Україна планує зробити мільйон таких дронів, а також не менше 10 тис. ударних безпілотників середньої та більшої дальності.

У січні 2025-го, під час зустрічі контактної групи по Україні на німецькій базі «Рамштайн», Зеленський анонсував «рекордні плани» з виробництва безпілотників в Україні та постачання БПЛА Києву від союзників. Скільки всього дронів планується поставити на озброєння ЗСУ у 2025-му, він не уточнив.