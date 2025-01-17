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Ракурс
Викрито коригувальника ракетних ударів по Одещині, який для конспірації видавав себе за жінку

Коригувальник ракетних ударів по Одещині для конспірації видавав себе за жінку

17 січ 2025, 16:24
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Викрито коригувальника ракетних ударів по Одещині, який для конспірації видавав себе за жінку.

Фігурантом виявився 26-річний місцевий безробітний, який, маскуючись під жіночим одягом та відростивши собі довге волосся, фотографував військові об'єкти і фіксував їхні координати.

Серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників на території портового міста Ізмаїл.

СБУ своєчасно викрила агента, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


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