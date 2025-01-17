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Сили спецоперацій знищили росіян, які розстріляли полонених бійців ТРО

Сили спецоперацій знищили росіян, які розстріляли полонених бійців ТРО (ВІДЕО)

17 січ 2025, 16:01
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Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили частину російської групи, яка розстріляла полонених бійців ТрО, а решту змусили здатися в полон.

Як повідомили в ССО, росіяни розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони ЗСУ, яких взяли в полон декілька днів тому на одному з напрямків.

Вони думали, що їхній злочин залишиться безкарним. Тим часом один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових, — зауважили в ССО.

Під час спецоперації українські захисники знищили частину розстрільної групи, а, тих, хто вцілів, взяли в полон — ними виявилися морські піхотинці із 40-ї арктичної бригади, контрактники, які служать в армії РФ лише півтора місяця. Вони служать в ЗС рф лише 1,5 місяця

. Даючи свідчення вони зізналися, що за наказом командира роти вони стратили українських бійців ТРО:

Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий», — пишуть в ССО ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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