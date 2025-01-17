Ракурсhttps://racurs.ua/
У неї було два уламки в грудях: чоловік поховав жінку в Херсоні, а сьогодні від рук рашистів загинула друга жінка у Кривому Розі
У неї було два уламки в грудях: чоловік поховав жінку в Херсоні, а сьогодні від рук рашистів загинула друга жінка у Кривому Розі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203214-u-neyi-bulo-dva-ulamky-v-grudyah-cholovik-pohovav-jinku-v-hersoni-a-sogodni-vid-ruk-rashystiv.htmlРакурс
Ігор Степаненко поховав дружину в тимчасово окупованому Херсоні, а сьогодні в Кривому Розі від рук рашистів загинула його друга жінка.
Її вбило уламками у власній автівці.
Сильний вибух… я нагнувся, але дружина не встигла, почала кричати… у неї було два уламки в грудях, — розповів Ігор для видання «Свої». Він втратив кохану у Кривому Розі.
Ігор — переселенець з Херсона, який після початку повномасштабного вторгнення росії втратив там будинок та поховав дружину і батька.
Згодом він переїхав у Кривий Ріг з трьома дітьми і познайомився з новою жінкою. Сьогодні вона загинула від потрапляння уламків, коли вони разом були в машині. Чоловік розповідає, що вони їхали в магазин, бо у 12-річного сина День народження.
Троє дітей важко пережили смерть рідної матері у 2022 році. Декілька годин тому вони втратили ще одну дорогу людину:
У них сталась істерика коли вони побачили нову маму померлою, — сказав чоловік у коментарі «Свої. Кривий Ріг».
росія 17 січня обстріляла Кривий Ріг балістикою. Внаслідок влучання загинули четверо людей — три жінки та чоловік. Ще шестеро осіб отримали поранення.
Частково зруйнована будівля навчального закладу, пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки та автомобілі, а також будівля Криворізького фахового коледжу КАІ. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.
20 січня оголошено у місті днем жалоби.