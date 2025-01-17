У неї було два уламки в грудях: чоловік поховав жінку в Херсоні, а сьогодні від рук рашистів загинула друга жінка у Кривому Розі

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Ігор Степаненко поховав дружину в тимчасово окупованому Херсоні, а сьогодні в Кривому Розі від рук рашистів загинула його друга жінка.

Її вбило уламками у власній автівці.

Сильний вибух… я нагнувся, але дружина не встигла, почала кричати… у неї було два уламки в грудях, — розповів Ігор для видання «Свої». Він втратив кохану у Кривому Розі.

Ігор — переселенець з Херсона, який після початку повномасштабного вторгнення росії втратив там будинок та поховав дружину і батька.

Згодом він переїхав у Кривий Ріг з трьома дітьми і познайомився з новою жінкою. Сьогодні вона загинула від потрапляння уламків, коли вони разом були в машині. Чоловік розповідає, що вони їхали в магазин, бо у 12-річного сина День народження.

Троє дітей важко пережили смерть рідної матері у 2022 році. Декілька годин тому вони втратили ще одну дорогу людину:

У них сталась істерика коли вони побачили нову маму померлою, — сказав чоловік у коментарі «Свої. Кривий Ріг».

росія 17 січня обстріляла Кривий Ріг балістикою. Внаслідок влучання загинули четверо людей — три жінки та чоловік. Ще шестеро осіб отримали поранення.

Частково зруйнована будівля навчального закладу, пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки та автомобілі, а також будівля Криворізького фахового коледжу КАІ. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.

20 січня оголошено у місті днем жалоби.