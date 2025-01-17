Оператори ССО знищили росіян, які стратили бійців тероборони, скріншот відео

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Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ провів ретельно сплановану операцію зі знищення ворожої групи, яка кілька днів тому взяла в полон і розстріляла двох бійців Сил Територіальної оборони України.

Про це сьогодні, 17 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Командування ССО.

Коли оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон, — розповіли в ССО. — Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади.

Зазначається, що росіяни на допиті зізналися, що взяли в полон двох військових ТРОта доповіли про це командиру своєї роти, а той по рації наказав стратити українських військових.

Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий». Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от «Ярого» разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення, — зазначили в ССО.

Зазначається, що усі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії рф лише півтора місяця.