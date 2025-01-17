Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Оператори ССО знищили росіян, які стратили бійців тероборони, скріншот відео

ССО знищили та полонили росіян, які стратили бійців ТРО (ВІДЕО)

17 січ 2025, 15:26
999

Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ провів ретельно сплановану операцію зі знищення ворожої групи, яка кілька днів тому взяла в полон і розстріляла двох бійців Сил Територіальної оборони України.

Про це сьогодні, 17 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Командування ССО.

Коли оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон, — розповіли в ССО. — Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади.

Зазначається, що росіяни на допиті зізналися, що взяли в полон двох військових ТРОта доповіли про це командиру своєї роти, а той по рації наказав стратити українських військових.

Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий». Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от «Ярого» разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення, — зазначили в ССО.

Зазначається, що усі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії рф лише півтора місяця.

Страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та є воєнним злочином. Заслужене покарання буде для кожного, хто чинить воєнні злочини проти України. Працюємо далі, — резюмували в ССО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів