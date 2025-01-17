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Росіяни вдень 17 січня вдарили ракетами по Кривому Рогу, фото: ДСНС
У Кривому Розі ліквідували пожежу на місці російського ракетного удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203212-u-kryvomu-rozi-likviduvaly-pojeju-na-misci-rosiyskogo-raketnogo-udaru-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі рятувальники ліквідували пожежу у квартирі на четвертому поверсі, котра спалахнула через ворожий удар в одній із п’ятиповерхівок міста.
Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Роботи тривають. На місці працюють 28 рятувальників та залучено 7 одиниць техніки, — розповіли у відомстві. — Розгорнуто намет психологічної допомоги, психологи ДСНС надають допомогу мешканцям міста. Рятувальники ДСНС розгортають Пункт незламності.
Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі російський удар забрав життя чотирьох цивільних, ще шестеро людей постраждали. Були пошкоджені кілька багатоквартирних будинків та частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів.