Росіяни вдень 17 січня вдарили по Кривому Рогу, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203210-naslidky-raketnogo-udaru-po-kryvomu-rogu-pokazala-dsns-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 17 січня, завдав ракетних ударів по Кривому Рогу.

В результаті чотири людини загинули, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів.