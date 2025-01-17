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Росіяни вдень 17 січня вдарили по Кривому Рогу, фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203210-naslidky-raketnogo-udaru-po-kryvomu-rogu-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 січня, завдав ракетних ударів по Кривому Рогу.
В результаті чотири людини загинули, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок ударів частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів.
Також ракети влучили по відкритій території. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа, — розповіли у відомстві.
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