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Ракурс
Росіяни вдень 17 січня вдарили по Кривому Рогу, фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу показала ДСНС (ФОТО)

17 січ 2025, 14:01
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Російські загарбники сьогодні, 17 січня, завдав ракетних ударів по Кривому Рогу.

В результаті чотири людини загинули, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів.

Також ракети влучили по відкритій території. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа, — розповіли у відомстві.

Росіяни вдень 17 січня вдарили по Кривому Рогу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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