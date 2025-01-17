Наслідки російського удару по Кривому Рогу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203209-rashysty-vdaryly-po-kryvomu-rogu-chetvero-zagyblyh-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 17 січня, вбили у Кривому Розі чотирьох людей — трьох жінок та чоловіка.

Ще троє людей внаслідок російського удару тяжко поранені — це 22-річна дівчина та чоловіки віком 34 і 56 років. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок російського удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. На місцях надзвичайних ситуацій працюють відповідні служби.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблі — цивільні люди, котрі в момент удару перебували у дворі свого п’ятиповерхового будинку.