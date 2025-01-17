Знищення рідкісної російської техніки, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203208-ridkisnyy-rosiyskyy-shlyahoprokladach-znyscheno-ukrayinskym-bezpilotnykom-video.html

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Розрахунок БПЛА бригади «Сталевий кордон» знищив російський шляхопрокладач БАТ-2.

Відповідне відео сьогодні, 17 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ця рідкісна машина, важлива для прокладання шляхів і буксирування техніки, була знищена точним ударом FPV-дрона, що стало серйозною втратою для ворога, — вказано в описі відео.

БАТ-2 (Бульдозер на артилерійському тягачі) — радянський шляхопрокладач на базі тягача МТ-Т, який випускався малою серією. Призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці і утриманню військових доріг.