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Ракурс
Знищення рідкісної російської техніки, фото: ДСНС

Рідкісний російський шляхопрокладач знищено українським безпілотником (ВІДЕО)

17 січ 2025, 12:39
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Розрахунок БПЛА бригади «Сталевий кордон» знищив російський шляхопрокладач БАТ-2.

Відповідне відео сьогодні, 17 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ця рідкісна машина, важлива для прокладання шляхів і буксирування техніки, була знищена точним ударом FPV-дрона, що стало серйозною втратою для ворога, — вказано в описі відео.

БАТ-2 (Бульдозер на артилерійському тягачі) — радянський шляхопрокладач на базі тягача МТ-Т, який випускався малою серією. Призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці і утриманню військових доріг.

Джерело: Ракурс


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