Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення рідкісної російської техніки, фото: ДСНС
Рідкісний російський шляхопрокладач знищено українським безпілотником (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203208-ridkisnyy-rosiyskyy-shlyahoprokladach-znyscheno-ukrayinskym-bezpilotnykom-video.htmlРакурс
Розрахунок БПЛА бригади «Сталевий кордон» знищив російський шляхопрокладач БАТ-2.
Відповідне відео сьогодні, 17 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Ця рідкісна машина, важлива для прокладання шляхів і буксирування техніки, була знищена точним ударом FPV-дрона, що стало серйозною втратою для ворога, — вказано в описі відео.
БАТ-2 (Бульдозер на артилерійському тягачі) — радянський шляхопрокладач на базі тягача МТ-Т, який випускався малою серією. Призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці і утриманню військових доріг.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...