У жителів ТОТ Луганщини рашисти «віджали» 18 тис. га землі — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n203207-u-jyteliv-tot-luganschyni-rashysty-vidjaly-18-tys-ga-zemli-cns.htmlРакурс
Російські загарбники провели чергову «інвентаризацію» земель на тимчасово окупованих територіях Луганщини й виявив щонайменше 18 тис. га угідь, які нібито нікому не належать.
Про це сьогодні, 17 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Насправді ж під «безхозну» землю потрапили ділянки тих українських власників, котрі не змінили громадянство та не отримали російський паспорт, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що з 1 січня українців на ТОТ, які не отримали російські паспорти, загарбники позбавили будь-яких прав.
Тепер цю категорію громадян кремль називає особами без громадянства. Фактично путінський режим зробив місцеве населення вигнанцями у рідному домі, — зазначають у ЦНС.
Водночас у Старобільську на Луганщині чоловікам при оформленні російського паспорта загрожує потрапляння армії рф. Про це попереджає прес-служба Луганської ОВА.
Саме так там вирішили посилити мобілізаційні заходи. Повістки місцеві жителі отримують, звісно що без попередження, разом із новим паспортом, — зазначають в ОВА.