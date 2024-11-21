Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На ТОТ готуються відбирати землю у фермерів та пайовиків

Рашисти готуються «віджимати» землю у фермерів на ТОТ

21 лис 2024, 10:14
999

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях «віджимають» у місцевих жителів не лише нерухоме майно, а й землю.


.

Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

До 1 січня загарбники зобов’язали фермерів та пайовиків переоформити земельні ділянки, розташовані на окупованій Луганщині, за законодавством рф. У тих, хто не встигне, їх просто «націоналізують», — розповіли в ОВА.

Зазначається, для перереєстрації ділянок потрібна ціла низка російських документів, зокрема паспорт рф.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів