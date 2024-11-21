Рашисти готуються «віджимати» землю у фермерів на ТОТ

На ТОТ готуються відбирати землю у фермерів та пайовиків

https://racurs.ua/ua/n201409-rashysty-gotuutsya-vidjymaty-zemlu-u-fermeriv-na-tot.html

Ракурс

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях «віджимають» у місцевих жителів не лише нерухоме майно, а й землю.

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Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

До 1 січня загарбники зобов’язали фермерів та пайовиків переоформити земельні ділянки, розташовані на окупованій Луганщині, за законодавством рф. У тих, хто не встигне, їх просто «націоналізують», — розповіли в ОВА.

Зазначається, для перереєстрації ділянок потрібна ціла низка російських документів, зокрема паспорт рф.