Рашисты готовятся «отжимать» землю у фермеров на ВОТ

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На ВОТ готовятся отбирать землю у фермеров и пайщиков.
Рашисты готовятся «отжимать» землю у фермеров на ВОТhttps://racurs.ua/n201409-rashisty-gotovyatsya-otjimat-zemlu-u-fermerov-na-vot.htmlРакурс
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях «віджимають» у місцевих жителів не лише нерухоме майно, а й землю.
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Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
До 1 січня загарбники зобов’язали фермерів та пайовиків переоформити земельні ділянки, розташовані на окупованій Луганщині, за законодавством рф. У тих, хто не встигне, їх просто «націоналізують», — розповіли в ОВА.
Зазначається, для перереєстрації ділянок потрібна ціла низка російських документів, зокрема паспорт рф.
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