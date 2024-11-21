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Ракурс
На ВОТ готовятся отбирать землю у фермеров и пайщиков.

Рашисты готовятся «отжимать» землю у фермеров на ВОТ

21 ноя 2024, 10:14
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях «віджимають» у місцевих жителів не лише нерухоме майно, а й землю.


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Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

До 1 січня загарбники зобов’язали фермерів та пайовиків переоформити земельні ділянки, розташовані на окупованій Луганщині, за законодавством рф. У тих, хто не встигне, їх просто «націоналізують», — розповіли в ОВА.

Зазначається, для перереєстрації ділянок потрібна ціла низка російських документів, зокрема паспорт рф.

Источник: Ракурс


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