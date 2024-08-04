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Рашисты продолжают отбирать имущество украинцев на ВОТ, фото: yakovenkoigor.blogspot.com

Оккупанты активизировали процесс выявления «бесхозного имущества» на ВОТ — ЦНС

4 авг 2024, 16:53
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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники поставили собі за мету до 16 серпня «закрити питання» з майном українців, які виїхали через прихід «визволителів».


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Про це сьогодні, 4 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, на ТОТ Запорізької області, зокрема, у Мелітополі, представники російсько-окупаційної адміністрації разом з представниками російсько-окупаційних військ проводять рейди по місту та намагаються визначати помешкання, власники яких не подали правовстановлюючі документи на житло, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти розміщують на квартирах будинків друковані об’яви та звернення до мешканців від представників так званої «комісії» окупаційної адміністрації щодо необхідності надання їм документів на житло.

Зміст повідомлення наступний: «помещение имеет признаки бесхозности». У випадку неподання документів до 16 серпня окупанти заявляють, що будуть вжиті заходи щодо такого майна, тобто майно конфіскують, — зазначили у ЦНС.

У ЦНС зазначають — найвірогідніше, що окупаційна адміністрація може віддавати таке житло російським переселенцям, які переїжджають на окуповані території в рамках політики колонізації.

Такі дії окупаційної влади свідчать лише про бажання продовжувати геноцидну практику щодо зміни етнічного складу населення на території України, — наголошують у ЦНС і закликають передавати інформацію про всі злочини окупантів до відповідного чат-бота.

Источник: Ракурс


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