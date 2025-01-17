Оккупанты активно отбирают землю у жителей ВОТ

https://racurs.ua/n203207-u-jiteley-vot-luganschiny-rashisty-otjali-18-tys-ga-zemli-cns.html

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Російські загарбники провели чергову «інвентаризацію» земель на тимчасово окупованих територіях Луганщини й виявив щонайменше 18 тис. га угідь, які нібито нікому не належать.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Насправді ж під «безхозну» землю потрапили ділянки тих українських власників, котрі не змінили громадянство та не отримали російський паспорт, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що з 1 січня українців на ТОТ, які не отримали російські паспорти, загарбники позбавили будь-яких прав.

Тепер цю категорію громадян кремль називає особами без громадянства. Фактично путінський режим зробив місцеве населення вигнанцями у рідному домі, — зазначають у ЦНС.

Водночас у Старобільську на Луганщині чоловікам при оформленні російського паспорта загрожує потрапляння армії рф. Про це попереджає прес-служба Луганської ОВА.