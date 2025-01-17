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Ракурс
Оккупанты активно отбирают землю у жителей ВОТ

У жителей ВОТ Луганщины рашисты «отжали» 18 тыс. га земли — ЦНС

17 янв 2025, 12:20
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Російські загарбники провели чергову «інвентаризацію» земель на тимчасово окупованих територіях Луганщини й виявив щонайменше 18 тис. га угідь, які нібито нікому не належать.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Насправді ж під «безхозну» землю потрапили ділянки тих українських власників, котрі не змінили громадянство та не отримали російський паспорт, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що з 1 січня українців на ТОТ, які не отримали російські паспорти, загарбники позбавили будь-яких прав.

Тепер цю категорію громадян кремль називає особами без громадянства. Фактично путінський режим зробив місцеве населення вигнанцями у рідному домі, — зазначають у ЦНС.

Водночас у Старобільську на Луганщині чоловікам при оформленні російського паспорта загрожує потрапляння армії рф. Про це попереджає прес-служба Луганської ОВА.

Саме так там вирішили посилити мобілізаційні заходи. Повістки місцеві жителі отримують, звісно що без попередження, разом із новим паспортом, — зазначають в ОВА.

Источник: Ракурс


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