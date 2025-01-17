Когда начнется базовая подготовка студентов вузов, рассказали в Минобороны

В 2025 году в Украине для студентов начнется базовая военная подготовка, фото: Белгород-Днестровская РГА

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Базова загальновійськова підготовка для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачає 300 академічних годин.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на заступника міністра бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Базова загальновійськова підготовка складатиметься з двох частин:

⁠теоретичний курс — 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти;

⁠практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах ЗСУ та інших установах.

Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки, — розповів Мельник. — Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду.

Зазначається, що під час навчань студенти:

отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни;

опанують навички поводження зі зброєю.

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

Нагадаємо, 9 січня Верховна Рада ухвалила законопроект про базову військову підготовку, кий передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти. 15 січня цей законопроект підписав президент України Володимир Зеленський.