Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке

Верховная Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n202959-rada-prinyala-zakonoproekt-o-bazovoy-voennoy-podgotovke.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила законопроект № 12076 «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

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Про це сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 298 народних обранців.

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що Рада також підтримала його правку до цього законопроекту, котра передбачає, що проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і щоб на військовий облік їх ставили теж виключно добровільно.