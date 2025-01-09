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Верховная Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке, фото: Минобороны Украины

Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке

9 янв 2025, 11:42
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Верховна Рада ухвалила законопроект № 12076 «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.


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Про це сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 298 народних обранців.

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що Рада також підтримала його правку до цього законопроекту, котра передбачає, що проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і щоб на військовий облік їх ставили теж виключно добровільно.

Також цей законопроєкт дозволяє юнакам, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України, — додав Гончаренко.

Источник: Ракурс


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