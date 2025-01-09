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Последствия удара российского беспилотника, фото: ГСЧС
В Гуляйполе удар беспилотника повредил автоцистерну ГСЧС, которой подвозили воду населению (ФОТО)https://racurs.ua/n202958-v-gulyaypole-udar-bespilotnika-povredil-avtocisternu-gschs-kotoroy-podvozili-vodu-naseleniu-foto.htmlРакурс
У Запорізькій області у місті Гуляйполе удар ворожого безпілотника пошкодив автоцистерну ДСНС, якою підвозили воду населенню.
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Про це сьогодні, 9 січня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.
На щастя, особовий склад не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження, — зазначили у відомстві.
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