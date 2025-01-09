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Наслідки удару російського безпілотника, фото: ДСНС
У Гуляйполі удар безпілотника пошкодив автоцистерну ДСНС, якою підвозили воду населенню (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202958-u-gulyaypoli-udar-bezpilotnyka-poshkodyv-avtocysternu-dsns-yakou-pidvozyly-vodu-naselennu-foto.htmlРакурс
У Запорізькій області у місті Гуляйполе удар ворожого безпілотника пошкодив автоцистерну ДСНС, якою підвозили воду населенню.
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Про це сьогодні, 9 січня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.
На щастя, особовий склад не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження, — зазначили у відомстві.
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