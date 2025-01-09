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Ракурс
Наслідки удару російського безпілотника, фото: ДСНС

У Гуляйполі удар безпілотника пошкодив автоцистерну ДСНС, якою підвозили воду населенню (ФОТО)

9 січ 2025, 10:57
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У Запорізькій області у місті Гуляйполе удар ворожого безпілотника пошкодив автоцистерну ДСНС, якою підвозили воду населенню.


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Про це сьогодні, 9 січня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

На щастя, особовий склад не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження, — зазначили у відомстві.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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