На Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок авіаудару по обласному центру

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n202957-na-zaporijji-ogolosheno-den-jaloby-za-zagyblymy-vnaslidok-aviaudaru-po-oblasnomu-centru.html

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У Запорізькій області сьогодні, 9 січня, оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по обласному центру, що сталася вчора, 8 січня.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни вбили 13 людей прицільно вдаривши посеред дня в жвавий район міста, — наголосив він. — Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. Важко підібрати слова. Не пробачимо!

Прес-служба поліції Запорізької області зазначає, що ворог вчора вдарив по обласному центру керованими авіабомбами ФАБ-500. В результаті:

13 людей загинули, 113 — поранені, серед травмованих — дівчинка 2011 року народження;

всього пошкоджені три адміністративні будівлі, житловий багатоповерховий будинок, 36 транспортних засобів, зокрема трамвай і два маршрутні таксі.

Також 8 січня ворог вдарив по Степногірську. Авіабомби влучили в адмінбудівлю та приватні будинки. В результаті обстрілу загинули дві жінки, ще двоє людей отримали поранення.