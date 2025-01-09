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Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Іван Федоров
113 людей поранено в Запоріжжі внаслідок російської атаки — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n202953-113-ludey-poraneno-v-zaporijji-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-ova.htmlРакурс
У Запоріжжі внаслідок російського удару авіабомбами, здійсненого вчора, 8 січня, поранено 113 людей.
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13 людей загинуло. Про це сьогодні, 9 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані, — зазначив він.
Нагадаємо, вчора у Запоріжжі щонайменше дві авіабомби влучили в проїзну частину міста — спалахнули десятки автівок, було потрощено трамвай і маршрутні таксі, а також пошкоджені чотири адмінбудівлі.