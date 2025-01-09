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Последствия российских обстрелов Запорожья, фото: Иван Федоров

113 человек ранены в Запорожье в результате российской атаки — ОВА

9 янв 2025, 08:19
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У Запоріжжі внаслідок російського удару авіабомбами, здійсненого вчора, 8 січня, поранено 113 людей.


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13 людей загинуло. Про це сьогодні, 9 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Іван Федоров

Нагадаємо, вчора у Запоріжжі щонайменше дві авіабомби влучили в проїзну частину міста — спалахнули десятки автівок, було потрощено трамвай і маршрутні таксі, а також пошкоджені чотири адмінбудівлі.

Источник: Ракурс


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