У Келлога появился другой дедлайн окончания войны — 100 дней

https://racurs.ua/n202952-u-kelloga-poyavilsya-drugoy-dedlayn-okonchaniya-voyny-100-dney.html

Ракурс

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та рф Кіт Келлог заявив, що хоче вирішити війну в Україні впродовж 100 днів після інавгурації.

.

Людям потрібно розуміти: він (Трамп, — ред.) не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно , — сказав спецпредставник в ефірі Fox News.

Він вважає, що Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення путіну та Володимиру Зеленському «в короткостроковій перспективі».

Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів, — заявив він.

Келлог підкреслив, що Трамп і його команда усвідомлюють обмеженість часу для пошуку рішення.

Він також розкритикував адміністрацію Джо Байдена за відмову від переговорів із путіним.

На думку Келлога, Трамп має намір вести діалог із російським лідером, аби запропонувати компроміс, прийнятний як для України, так і для росії.

Моя мета — знайти рішення на короткостроковій основі, і я вважаю, що ста днів буде достатньо, — додав Келлог.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що припинить війну після переобрання ще до того, як знову зайде в Білий дім. Потім він змінив риторику і почав заявляти, що зупинить війну за 24 години після вступу на посаду.

7 січня під час прес-конференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго з нагоди затвердження Конгресом його перемоги на виборах Трамп сказав, що сподівається закінчити війну вже за шість місяців.