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Ракурс
В Запорожье завершили спасательные работы на месте удара двумя управляемыми авиабомбами

В Запорожье завершили спасательные работы на месте удара двумя управляемыми авиабомбами (ФОТО)

8 янв 2025, 21:20
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У Запоріжжі завершили рятувальні роботи на місці удару двома керованими авіабомбами.


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Внаслідок атаки 8 січня загинули 13 людей, ще 33 — постраждали, повідомили в ДСНС.

Щонайменше дві авіабомби влучили в проїзну частину міста. Спалахнули десятки автівок, потрощено трамвай і маршрутні таксі. Пошкоджені чотири адмінбудівлі.

Щонайменше четверо ушпиталених у важкому стані, 13-річна дівчинка перебуває в стані середньої тяжкості.

Одночасно із Запоріжжям росіяни обстріляли КАБами місто Степногірськ Запорізької області. Пошкоджено будівлю селищної ради і житловий будинок. Двох людей врятували, ще двоє загинули.

Источник: Ракурс


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