Российская армия готовится штурмовать Великую Новоселку на Времивском выступе

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Російська армія готується штурмувати Велику Новосілку на Донеччині. Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовника-командира на напрямку.

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Упродовж останніх кількох днів росіяни стягують свої штурмові групи на південь та на південний захід від Великої Новосілки. Очікується, що вони спробують «вломитися» у населений пункт з півдня та південного заходу, тобто з боку вже захоплених сіл Сторожеве та Благодатне. Щоб провести такий маневр, окупантам доведеться подолати Нескучне та Времівку, які наразі перебувають під контролем української армії, — зазначає УП.

Сильний натиск на Велику Новосілку також іде зі сходу — з боку вже захоплених сіл Шахтарське та Золота Нива. Умови для оборони надзвичайно складні, з осені 2024-го Велика Новосілка перебуває в напівоточенні.

Відстань між крайніми точками позицій ЗСУ на півночі та південному заході, тобто ширина «горлечка», через яке проходить доставка б/к, провізії і людей до Великої Новосілки, — близько 7 км. Заїхати в село на техніці вже неможливо.

Наприкінці грудня 2024 року про ситуацію у Великій Новосілці писав аналітичний паблік Deep State. Вони писали, що у Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою.

Після заняття населених пунктів Сторожево та Благодатне, росіяни підтягують свої ресурси в цей район для накопичення та просування. Наступна точка, якій вони приділяють увагу — Ненудне. Також росіяни намагаються рухатися у бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку. Продовжуються спроби зупинити просування військ рф.

А на схід від Великої Новосілки росіяни риють фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою. Подальші рухи ми побачимо вже згодом, — додають аналітики DeepState.

Ситуацію під Великою Новосілкою прокоментував речник ОСІВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Взагалі не секрет, що вони ціляться на Велику Новосілку, але сказати, що там було якесь екстраординарне накопичення… Там, скоріш, усюди на тому напрямку (це Времівський напрямок) ідуть такі атаки хвилями. Сказати, що вони концентрують саме велику кількість військ, більшу, ніж зазвичай, я зараз не беруся, — сказав Трегубов.

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