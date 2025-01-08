Російська армія готується штурмувати Велику Новосілку на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n202948-rosiyska-armiya-gotuietsya-shturmuvaty-velyku-novosilku-na-vremivskomu-vystupi.html

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Російська армія готується штурмувати Велику Новосілку на Донеччині. Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовника-командира на напрямку.

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Упродовж останніх кількох днів росіяни стягують свої штурмові групи на південь та на південний захід від Великої Новосілки. Очікується, що вони спробують «вломитися» у населений пункт з півдня та південного заходу, тобто з боку вже захоплених сіл Сторожеве та Благодатне. Щоб провести такий маневр, окупантам доведеться подолати Нескучне та Времівку, які наразі перебувають під контролем української армії, — зазначає УП.

Сильний натиск на Велику Новосілку також іде зі сходу — з боку вже захоплених сіл Шахтарське та Золота Нива. Умови для оборони надзвичайно складні, з осені 2024-го Велика Новосілка перебуває в напівоточенні.

Відстань між крайніми точками позицій ЗСУ на півночі та південному заході, тобто ширина «горлечка», через яке проходить доставка б/к, провізії і людей до Великої Новосілки, — близько 7 км. Заїхати в село на техніці вже неможливо.

Наприкінці грудня 2024 року про ситуацію у Великій Новосілці писав аналітичний паблік Deep State. Вони писали, що у Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою.

Після заняття населених пунктів Сторожево та Благодатне, росіяни підтягують свої ресурси в цей район для накопичення та просування. Наступна точка, якій вони приділяють увагу — Ненудне. Також росіяни намагаються рухатися у бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку. Продовжуються спроби зупинити просування військ рф.