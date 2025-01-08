Трамп хочет Гренландию: история вопроса

https://racurs.ua/n202947-tramp-hochet-grenlandiu-istoriya-voprosa.html

Ракурс

Уряд Данії відкинув можливість покупки Гренландії, про що говорив Дональд Трамп.

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Ми визнаємо, що Гренландія має власні амбіції. Якщо вони реалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з прагненням бути федеральним штатом США, — каже очільник МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен.

Він вважає, що занепокоєння Вашингтону безпекою в Арктиці пов’язано з активністю рф та Китаю в регіоні.

Днем раніше данська прем'єрка Метте Фредеріксен сказала, що Гренландія «належить гренландцям» і не продається.

Америка не визначатиме майбутнє стратегічно важливого арктичного острова. Гренландія дала зрозуміти, що вона не продається. Гренландія належить гренландцям, — сказала прем'єр-міністр Данії.

За словами Фредеріксен, прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде чітко сказав, що суспільство Гренландії підтримує переконання, що Гренландія не продається і не продаватиметься в майбутньому:

З одного боку, я задоволена зростанням американського інтересу до Гренландії. Але, звичайно, важливо, щоб гренландці самі приймали рішення щодо свого майбутнього, — сказала Фредеріксен в інтерв’ю датській телерадіокомпанії TV 2.

У новому інтерв’ю Трамп не виключив використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні. Він наголосив, що ці території потрібні США «для економічної безпеки».

Нам потрібна Гренландія для цілей національної безпеки". Люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї, але якщо має, то вони повинні відмовитися від неї, тому що вона потрібна нам для національної безпеки, — додав Трамп.

Про те, що ЄС не дозволить жодній країні атакувати Гренландію, заявив 8 січня очільник МЗС Франції.

За словами Барро, ЄС не може дозволити іншим країнам світу, ким би вони не були, нападати на його суверенні кордони. Він не очікує від Трампа вторгнення в Гренландію, але додав, що Європа повинна нарешті «прокинутися».

Історія питання

Обраний президент США Дональд Трамп знову заговорив про те, що США можуть купити Гренландію, найбільший острів у світі, який є самокерованою територією Данії. Bloomberg нагадав, що вперше Трамп висунув цю ідею у 2019 році, під час свого першого президентського терміну. Як тоді, так і зараз, відповіддю іншої сторони уявної угоди було гучне «ні». Не зупинившись, він погрожує запровадити торговельні тарифи «на дуже високому рівні» проти Данії, якщо вона не відступить.

Як Трамп напевно знає, інші лідери США залишили свій слід в історії завдяки таким грандіозним ідеям, а Ендрю Джонсон запам’ятався як президент, який керував придбанням Аляски у росії в 1867 році.

Коли Трамп запропонував потенційну покупку Гренландії у 2019 році, він представив її як «велику угоду з нерухомістю», яка може полегшити державні фінанси Данії.

Цього разу його аргумент полягає в тому, що контроль США над островом є життєво важливим для національної безпеки.

Розташований у північній частині Атлантичного океану між Європою та Америкою, острів здавна був осередком напруженості між світовими державами. Окрім того, що Гренландія більша за Мексику і Саудівську Аравію, вона має стратегічне розташування на межі Північної Атлантики і Арктики — регіону, чиї величезні запаси критично важливих мінералів і викопного палива є жаданими для США, росії і Китаю. Тут вже розташована найпівнічніша авіабаза США і радіолокаційна станція, яка використовується для виявлення ракетних загроз і моніторингу космічного простору.

Ще століття тому подібні угоди не були чимось незвичайним: перед купівлею Аляски США купили у Франції територію Луїзіани за 15 мільйонів доларів у 1803 році. Існує навіть прецедент за участю Данії. У 1917 році уряд Копенгагена продав те, що зараз відоме як Віргінські острови США. Насправді є багато інших островів, виставлених на продаж, але вони, як правило, менші за розміром і розташовані в теплішому кліматі. Джозеф Блохер зі Школи права Університету Дьюка написав у 2014 році, що «ринок суверенних територій, схоже, пересох».

Оскільки острів площею 830 000 квадратних миль (2,1 мільйона квадратних кілометрів) наразі не виставлений на продаж, його вартість не піддається оцінці. Однак, щоб зрозуміти, скільки він може коштувати, варто зазначити, що, за даними Світового банку, його валовий внутрішній продукт у 2021 році становив трохи більше 3,2 мільярда доларів. Острів отримує щорічну субсидію від Данії в розмірі близько 600 мільйонів доларів. Для порівняння, ціна купівлі Аляски у 1867 році — 7,2 мільйона доларів — сьогодні становить трохи більше 150 мільйонів доларів, що, на думку більшості, є досить вигідною угодою.

Це незрозуміло. Коли він висунув цю ідею у 2019 році, ад’юнкт-професор Гренландського університету Расмус Леандер Нільсен заявив місцевим ЗМІ, що Данія не може продати Гренландію, оскільки в її законі про самоуправління від 2009 року «чітко зазначено, що гренландці — це їхній власний народ». Трамп сподівається, що територія отримає незалежність, а потім вирішить домовитися про її продаж Сполученим Штатам. Як виявляється, у Гренландії вже давно обговорюють можливість відокремлення від Данії, і минулого року місцеві законодавці представили проект конституції незалежної держави — хоча до повної незалежності острову з населенням 57 000 осіб ще далеко.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде у відповідь на останню пропозицію Трампа заявив, що острів «ніколи не буде продаватися», хоча територія все ще відкрита для співпраці та торгівлі з рештою світу, особливо зі своїми сусідами.

Раніше цього року автономна влада Гренландії опублікувала проект зовнішньої, безпекової та оборонної політики, в якому висловила бажання налагодити тісніші зв’язки з Північною Америкою через торгівлю важливими корисними копалинами. У ньому пропонується надати гренландцям більший вплив у ключових питаннях оборони, які історично перебували під контролем Данії.