В Украине сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии

https://racurs.ua/n203205-potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-snizilos-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 17 січня, станом на 9.30 споживання електроенергії було на 1,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у четвер 16 січня.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці — він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня, 15 січня.

Водночас в «Укренерго» наголошують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після масованих російських атак, тож у період з 08.00 до 20.00 зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії.