Последствия падения обломков БПЛА в Киевской области, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n203204-posledstviya-padeniya-oblomkov-bespilotnika-na-kiievschine-pokazala-gschs-foto-video.html

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У Бучанському районі Київської області внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА постраждав хлопчик 2012 року народження. Його госпіталізували до лікарні.

Про це сьогодні, 17 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

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