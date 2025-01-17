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Последствия падения обломков БПЛА в Киевской области, фото: Нацполиция

Последствия падения обломков беспилотника на Києвщине показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

17 янв 2025, 11:05
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У Бучанському районі Київської області внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА постраждав хлопчик 2012 року народження. Його госпіталізували до лікарні.

Про це сьогодні, 17 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того:

  • пожежа, яка виникла через падіння уламків, охопила кафе з прибудованою котельнею. Вогонь на площі 200 кв. м загасили 23 рятувальники за допомогою шести одиниць техніки;
  • вибуховою хвилею також пошкоджено приватний будинок поруч.

Наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині, фото: ДСНС

Наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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