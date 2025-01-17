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Последствия падения обломков БПЛА в Киевской области, фото: Нацполиция
Последствия падения обломков беспилотника на Києвщине показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n203204-posledstviya-padeniya-oblomkov-bespilotnika-na-kiievschine-pokazala-gschs-foto-video.htmlРакурс
У Бучанському районі Київської області внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА постраждав хлопчик 2012 року народження. Його госпіталізували до лікарні.
Про це сьогодні, 17 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Крім того:
- пожежа, яка виникла через падіння уламків, охопила кафе з прибудованою котельнею. Вогонь на площі 200 кв. м загасили 23 рятувальники за допомогою шести одиниць техніки;
- вибуховою хвилею також пошкоджено приватний будинок поруч.
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