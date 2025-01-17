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На Київщині внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки російських безпілотників в одному із населених пунктів отримала поранення дитина 2012 року народження.
Про це сьогодні, 17 січня, о 00.45 у своєму Telegram-каналі повідомив т. в. о. голови Київської ОДА Микола Калашник.
У хлопчика підозра на контузію та рвана рана бедра. Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога, — зазначив Калашник.
Крім того, через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 кв. м. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.
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