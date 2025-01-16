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У Києві сьогодні, 16 січня, вдень працювали сили ППО.
В результаті сталося падіння уламків БПЛА. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає. Постраждалих теж наразі немає, — розповів Кличко.
Крім того, у Дніпровському районі Києва виявили пошкодження фасаду будівлі — попередньо уламком під час повітряної тривоги, коли працювало ППО. Потерпілих немає.
Нагадаємо, до України сьогодні з візитом прибули прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
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