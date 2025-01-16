Премьер Британии прибыл в Украину с необъявленным визитом

Кир Стармер, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n203170-premer-britanii-pribyl-v-ukrainu-s-neobyavlennym-vizitom.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні, 16 січня, прибув до України з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що в ході візиту Стармера Україна та Британія підпишуть угоду про «100-річне партнерство», яка поглибить існуючі оборонні відносини і передбачатиме подальшу військову допомогу Києву на тлі побоювань, що США можуть почати згортати свою підтримку.

Очікується, що Стармер обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включаючи можливість участі британських військ у складі післявоєнних миротворчих сил.

Угода про «100-річне партнерство» між Україною та Британією також призначена для зміцнення економічних зв’язків у невійськових сферах, таких як наука та технології.

Це перша поїздка Стармера до України з моменту його вступу на посаду півроку тому. До того він відвідував Україну у 2023 році, коли був лідером опозиції, та двічі проводив переговори із Зеленським вже на посаді прем'єра.

Джерело: The Guardian