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Глава Минобороны Италии прибыл в Украину, фото: посольство Италии в Украине

Министр обороны Италии прибыл в Украину (ФОТО)

16 янв 2025, 10:57
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До України з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Про це сьогодні, 16 січня, на своїй сторінці в соцмережі X повідомило посольство Італії в Україні.

Міністр Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом, під час якого проведе низку інституційних зустрічей, — вказано в повідомленні.

Очільник Міноборони Італії прибув до України, фото: посольство Італії в Україні

Нагадаємо, сьогодні до України з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. У межах цього візиту Україна та Британія мають підписати угоду про «100-річне партнерство».

Источник: Ракурс


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