Рашисти знову атакували Київ безпілотниками, фото: Офіційний портал Києва

https://racurs.ua/ua/n203182-u-kyievi-ulamky-drona-poshkodyly-avtomobil-ta-budivlu-klychko.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 16 січня, вдень працювали сили ППО.

В результаті сталося падіння уламків БПЛА. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає. Постраждалих теж наразі немає, — розповів Кличко.

Крім того, у Дніпровському районі Києва виявили пошкодження фасаду будівлі — попередньо уламком під час повітряної тривоги, коли працювало ППО. Потерпілих немає.

Нагадаємо, до України сьогодні з візитом прибули прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.