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Ракурс
На Київщині уламки БПЛА поранили дитину, фото: Google Maps

На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника поранено дитину — ОВА

17 січ 2025, 08:27
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На Київщині внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки російських безпілотників в одному із населених пунктів отримала поранення дитина 2012 року народження.

Про це сьогодні, 17 січня, о 00.45 у своєму Telegram-каналі повідомив т. в. о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

У хлопчика підозра на контузію та рвана рана бедра. Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога, — зазначив Калашник.

Крім того, через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 кв. м. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.

Джерело: Ракурс


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