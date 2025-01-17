Наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n203204-naslidky-padinnya-ulamkiv-bezpilotnyka-na-kyyivschyni-pokazala-dsns-foto-video.html

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У Бучанському районі Київської області внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА постраждав хлопчик 2012 року народження. Його госпіталізували до лікарні.

Про це сьогодні, 17 січня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

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