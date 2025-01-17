Уничтожение редкостной российской техники, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n203208-redkostnyy-rossiyskiy-puteprokladchik-unichtojen-ukrainskim-bespilotnikom-video.html

Ракурс

Розрахунок БПЛА бригади «Сталевий кордон» знищив російський шляхопрокладач БАТ-2.

Відповідне відео сьогодні, 17 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ця рідкісна машина, важлива для прокладання шляхів і буксирування техніки, була знищена точним ударом FPV-дрона, що стало серйозною втратою для ворога, — вказано в описі відео.

БАТ-2 (Бульдозер на артилерійському тягачі) — радянський шляхопрокладач на базі тягача МТ-Т, який випускався малою серією. Призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці і утриманню військових доріг.