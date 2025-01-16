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Знищення російського дрона, скріншот відео
ЗСУ збили експериментальний російський дрон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203179-zsu-zbyly-eksperymentalnyy-rosiyskyy-dron-video.htmlРакурс
Збили зенітники і пілоти батальйону безпілотних систем 63-ї бригади збили російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлін-ВР».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.
Зазначається, що цей дрон може підніматися в небо аж на 5 км і проводити там 10 годин, що в рази довше, ніж відомі російські дрони Supercam і ZALA.
Цікаво, що за цим Мерліном полювали одразу два екіпажі FPV. Той, хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків в небі, — зазначається в описі відео.