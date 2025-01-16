Знищення російського дрона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203179-zsu-zbyly-eksperymentalnyy-rosiyskyy-dron-video.html

Ракурс

Збили зенітники і пілоти батальйону безпілотних систем 63-ї бригади збили російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлін-ВР».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

Зазначається, що цей дрон може підніматися в небо аж на 5 км і проводити там 10 годин, що в рази довше, ніж відомі російські дрони Supercam і ZALA.