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Ракурс
Знищення російського дрона, скріншот відео

ЗСУ збили експериментальний російський дрон (ВІДЕО)

16 січ 2025, 13:28
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Збили зенітники і пілоти батальйону безпілотних систем 63-ї бригади збили російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлін-ВР».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

Зазначається, що цей дрон може підніматися в небо аж на 5 км і проводити там 10 годин, що в рази довше, ніж відомі російські дрони Supercam і ZALA.

Цікаво, що за цим Мерліном полювали одразу два екіпажі FPV. Той, хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків в небі, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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