На півдні України український дрон у «водних перегонах» здолав катер з окупантами.

Відповідне відео сьогодні, 15 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На півдні прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний човен окупантів. У результаті один опинився за бортом, троє ж тікали на берег. Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена, — вказано в описі відео.