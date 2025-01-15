Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Український дрон наздогнав катер окупантів на Півдні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203156-ukrayinskyy-dron-nazdognav-kater-okupantiv-na-pivdni-video.htmlРакурс
На півдні України український дрон у «водних перегонах» здолав катер з окупантами.
Відповідне відео сьогодні, 15 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На півдні прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний човен окупантів. У результаті один опинився за бортом, троє ж тікали на берег. Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена, — вказано в описі відео.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...