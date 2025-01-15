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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Український дрон наздогнав катер окупантів на Півдні (ВІДЕО)

15 січ 2025, 16:54
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На півдні України український дрон у «водних перегонах» здолав катер з окупантами.

Відповідне відео сьогодні, 15 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На півдні прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний човен окупантів. У результаті один опинився за бортом, троє ж тікали на берег. Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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