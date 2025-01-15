Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинский дрон догнал катер оккупантов на Юге (ВИДЕО)

15 янв 2025, 16:54
999

На півдні України український дрон у «водних перегонах» здолав катер з окупантами.

Відповідне відео сьогодні, 15 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На півдні прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний човен окупантів. У результаті один опинився за бортом, троє ж тікали на берег. Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров