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Украинский дрон догнал катер оккупантов на Юге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203156-ukrainskiy-dron-dognal-kater-okkupantov-na-uge-video.htmlРакурс
На півдні України український дрон у «водних перегонах» здолав катер з окупантами.
Відповідне відео сьогодні, 15 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На півдні прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний човен окупантів. У результаті один опинився за бортом, троє ж тікали на берег. Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена, — вказано в описі відео.
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