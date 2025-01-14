Полицейский робопес «BAD-2 robotic». Скриншот с видео

https://racurs.ua/n203129-nacpoliciya-pokazala-v-deystvii-svoego-robopsa-bad-2-robotic-video.html

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Українська поліція використовує роботизовано системи у своїй роботі.

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Зокрема, бійці спецпідрозділу КОРД показали сучасного сухопутного дрона на чотирьох лапах. Невеликий й високомобільний робот «BAD-2 robotic» може застосовуватись для широкого спектра завдань. Про це Національна поліція України 14 січня повідомила у Facebook.

Зазначається, що головна функція робота-собаки розвідка, як на відкритій території, так і на різних об'єктах. Використання цього дрона знижує ризик для поліцейських під час виконання небезпечних завдань.

Робопес оснащений відеокамерою з високою роздільною здатністю й тепловізором. А оператор може керувати дроном з дистанції на відстані понад 2 км. Також «BAD-2 robotic» може швидко й непомітно пересувається й проходити важкодоступні місця.

Нагадаємо, у грудні Збройні сили України отримали універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS вітчизняного виробництва, який може доставляти боєприпаси, спорядження, провізію до бойових позицій та евакуювати поранених.