Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Кривому Рогу, скриншот видео

Рашисты ударили по Кривому Рогу — четверо погибших (ВИДЕО)

17 янв 2025, 13:34
999

Російські загарбники сьогодні, 17 січня, вбили у Кривому Розі чотирьох людей — трьох жінок та чоловіка.

Ще троє людей внаслідок російського удару тяжко поранені — це 22-річна дівчина та чоловіки віком 34 і 56 років. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок російського удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. На місцях надзвичайних ситуацій працюють відповідні служби.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблі — цивільні люди, котрі в момент удару перебували у дворі свого п’ятиповерхового будинку.

На понеділок 20 січня у місті буде оголошено день жалоби, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров