Россияне днем ​​17 января ударили по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 17 січня, завдав ракетних ударів по Кривому Рогу.

В результаті чотири людини загинули, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів.