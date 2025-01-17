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Россияне днем 17 января ударили по Кривому Рогу, фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n203210-posledstviya-raketnogo-udara-po-krivomu-rogu-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 січня, завдав ракетних ударів по Кривому Рогу.
В результаті чотири людини загинули, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок ударів частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів.
Також ракети влучили по відкритій території. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа, — розповіли у відомстві.
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