Россияне днем ​​17 января ударили ракетами по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

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У Кривому Розі рятувальники ліквідували пожежу у квартирі на четвертому поверсі, котра спалахнула через ворожий удар в одній із п’ятиповерхівок міста.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Роботи тривають. На місці працюють 28 рятувальників та залучено 7 одиниць техніки, — розповіли у відомстві. — Розгорнуто намет психологічної допомоги, психологи ДСНС надають допомогу мешканцям міста. Рятувальники ДСНС розгортають Пункт незламності.

Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі російський удар забрав життя чотирьох цивільних, ще шестеро людей постраждали. Були пошкоджені кілька багатоквартирних будинків та частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів.