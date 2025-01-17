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Ракурс
Россияне днем ​​17 января ударили ракетами по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

В Кривом Роге ликвидировали пожар на месте российского ракетного удара (ФОТО)

17 янв 2025, 14:56
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У Кривому Розі рятувальники ліквідували пожежу у квартирі на четвертому поверсі, котра спалахнула через ворожий удар в одній із п’ятиповерхівок міста.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Роботи тривають. На місці працюють 28 рятувальників та залучено 7 одиниць техніки, — розповіли у відомстві. — Розгорнуто намет психологічної допомоги, психологи ДСНС надають допомогу мешканцям міста. Рятувальники ДСНС розгортають Пункт незламності.

Росіяни вдень 17 січня вдарили ракетами по Кривому Рогу, фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі російський удар забрав життя чотирьох цивільних, ще шестеро людей постраждали. Були пошкоджені кілька багатоквартирних будинків та частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів.

Источник: Ракурс


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