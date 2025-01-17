Российский агент задержан на Одесщине, фото: Одесская областная прокуратура

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На Одещині затримали російського агента, який коригував ракетно-дронові удари по місцевих локаціях Сил оборони.

Для конспірації він відростив довге волосся й видавав себе за дівчину — маскуючись під жіночим одягом фотографував військові об'єкти і фіксував їхні координати. Про це повідомляють прес-служби СБУ та Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що затриманий — 26-річний безробітний житель Ізмаїла.

За інформацією слідства, він свідомо та добровільно вирішив сприяти ворогу:

через Telegram встановив контакт із представником спецслужб рф та погодився на співпрацю, обіцяючи за гроші передавати інформацію про військові об'єкти на території Ізмаїльського району;

обходив місцевість та приховано фіксував українські об'єкти, а потім передавав куратору «звіт» у вигляді текстових повідомлень, фотознімків та відміток на електронних картах.

Серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників на території портового міста Ізмаїл, — розповіли в СБУ. — Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення нової серії повітряних атак по Одещині.

Ворожого агента вчасно викрили задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).