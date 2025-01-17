Ракурсhttps://racurs.ua/
Силы спецопераций уничтожили россиян, расстрелявших пленных бойцов ТРО
Силы спецопераций уничтожили россиян, расстрелявших пленных бойцов ТРО (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203215-sily-specoperaciy-unichtojili-rossiyan-rasstrelyavshih-plennyh-boycov-tro-video.htmlРакурс
Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили частину російської групи, яка розстріляла полонених бійців ТрО, а решту змусили здатися в полон.
Як повідомили в ССО, росіяни розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони ЗСУ, яких взяли в полон декілька днів тому на одному з напрямків.
Вони думали, що їхній злочин залишиться безкарним. Тим часом один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових, — зауважили в ССО.
Під час спецоперації українські захисники знищили частину розстрільної групи, а, тих, хто вцілів, взяли в полон — ними виявилися морські піхотинці із 40-ї арктичної бригади, контрактники, які служать в армії рф лише півтора місяця. Вони служать в ЗС рф лише 1,5 місяця
. Даючи свідчення вони зізналися, що за наказом командира роти вони стратили українських бійців ТРО:
Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий», — пишуть в ССО ЗСУ.
Загрузка...