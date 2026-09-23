СБС уничтожили почти 40 энергоузлов в России и на ТОТ Украины. Фото:

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Ракурс

Сили безпілотних систем знищили ще 40 продовжують бити по російській енергетиці.

На території РФ та на тимчасово окупованих територіях України було уражено майже 40 енергетичних вузлів. Ці цілі були уражені в рамках операції «Кримський рубильник off». Про це командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт (Мадяр) Бровді 23 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що упродовж 2,5 місяців операції було відпрацьовано 412 енерговузлів. А в другій декаді вересня були уражені об'єкти в окупованих Криму, Донеччині, Луганщині, Харківщині та Запоріжжі.

Перелік об'єктів, уражених воїнами СБС:

Електропідстанція ПС 220 кВ «Краснодоська», Прохладне, Луганська область;

ПС 220 кВ «Амвросіївка», Амвросієвка, Донецька область;

ПС 110 кВ «Артемівська», Кипуче, Луганська область;

ПС «Місто-11», Маріуполь, Донецька область;

ПС 110 кВ «Котляревська», Селідове, Донецька область;

ПС 110 кВ «Біловодська», Біловодськ, Луганська область;

ПС 110 кВ «Большая Чєрнь», Большая Чєрнь, Орловська область РФ;

ПС 110 кВ «Знамєнская», Знамєнскоє, Орловська область РФ;

Електропідстанція, Михайлівка, Донецька область;

Електропідстанція, Гончарівка, Луганська область;

Електропідстанція, Землянки, Донецька область;

Електропідстанція, Тарасівка, Луганська область;

Електропідстанція, Сухівське, Донецька область;

Електропідстанція, Сватове, Луганська область;

Електропідстанція, Стіжківське, Донецька область;

Електропідстанція, Володимирівка, Луганська область;

Електропідстанція, Хрестівка, Донецька область;

Електропідстанція, Володимирівка (повторно), Луганська область;

Електропідстанція, Гракове, Харківська облась;

Електропідстанція, Артільне, РФ;

Електропідстанція, Тарасівка (повторно), Луганська область;

Електропідстанція, Михайлівка (повторно), Донецька область;

Електропідстанція, Запорізьке, Луганська область;

Електропідстанція, Тимонове, Луганська область;

Електропідстанція, Лісна Дача, Луганська область;

Електропідстанція, Токмак, Запорізька область;

Газорозподільна станція ГРС «Орлівка», АР Крим;

ГРС «Бахчисарай-2», АР Крим;

ГРС «Білогірськ», АР Крим;

ГРС «Кир-Байлар», Кир-Байлар, АР Крим;

ГРС «Холмівка», АР Крим;

ГРС «Горностаївка», АР Крим;

ГРС «Клепиніне», АР Крим;

ГРС «Іслям-Терек», АР Крим;

ГРС «Холмівка» (повторно), АР Крим;

ГРС «Крейдянка», Крейдянка, РФ;

ГРС «Родакове», Луганська область;

Компресорна станція «Тасунове», АР Крим.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем з 6 липня по 9 вересня відпрацювали 374 енерговузлах у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України.