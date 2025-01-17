Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Корректировщик ракетных ударов в Одесской области конспирировался под женщину

Корректировщик ракетных ударов в Одесской области конспирировался под женщину

17 янв 2025, 16:24
999

Викрито коригувальника ракетних ударів по Одещині, який для конспірації видавав себе за жінку.

Фігурантом виявився 26-річний місцевий безробітний, який, маскуючись під жіночим одягом та відростивши собі довге волосся, фотографував військові об'єкти і фіксував їхні координати.

Серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників на території портового міста Ізмаїл.

СБУ своєчасно викрила агента, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров